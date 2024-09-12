Жінки у ЗСУ мають надзвичайно великий потенціал. Вони все частіше звертаються до рекрутингових центрів і можуть займати будь-які посади в армії.

Про це розповідає представник Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець, передають “Новини України – НСН”.

Він зазначає, що у Сумській області спостерігається активне залучення жінок до лав Збройних сил України. За статистикою, кожне третє звернення до рекрутингових центрів надходить від жінки. Жінки складають третину кандидатів, з якими ведеться робота з підбору посад, і потенціал для їхньої участі в армії є надзвичайно великим.

Попри стереотипи, жінки в армії виконують не лише адміністративні чи допоміжні ролі, такі як кухарі, діловоди або юристи. Вони можуть займати будь-які посади, зокрема й військові спеціальності. Серед популярних напрямків для жінок – снайпери, оператори БПЛА, медикині.

Ще одним регіоном, де велика кількість жінок висловлюють бажання стати до лав ЗСУ є Чернігівщина, зазначають у Міноборони. Велика кількість підрозділів відкриті до рекрутингу жінок на різні посади.

Жінки у ЗСУ – які посади в армії їм пропонують

Як ми розповідали раніше, мобілізація жінок в Україні виключно добровільна. Навіть медиків не можуть призвати в армію без згоди.

Одне із нововведень Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу” стосується оновлення даних. Військовозобов’язані жінки повинні оновити свої дані в ТЦК будь-яким зручним способом. Якщо такі громадянки проігнорують обов’язок, їх оштрафують нарівні з чоловіками.

Жінкам-добровольцям можуть відмовити у підписанні контракту. Підстави відмовити такі:

наявність трьох дітей;

наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років;

наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;

якщо жінка є матір’ю-одиначкою;

якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі.

Обов’язковому взяттю на військовий облік підлягають жінки, які придатні до служби за станом здоров’я та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Джерело: РБК-Україна.

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