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Політика

Зеленський назвав необхідну кількість Patriot, щоб повністю закрити небо України

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Журналіст
Зеленський назвав необхідну кількість Patriot, щоб повністю закрити небо України

Щоб повністю закрити небо України, потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції назвав необхідну кількість систем Patriot. Про це розповідають “Новини України – НСН”.

“Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Patriot. З погляду структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 Patriot. Це повністю закрите небо України. Я не можу вам сказати, скільки у нас їх є, або буде”, – заявив він

Зеленський назвав необхідну кількість Patriot, щоб повністю закрити небо України

Зеленський назвав необхідну кількість Patriot, щоб повністю закрити небо України

Україні потрібні системи Patriot

Зенітно-ракетний комплекс Patriot, який славиться своєю потужністю, стане ключовим доповненням до української системи протиповітряної оборони. Цей комплекс здатний збивати балістичні та крилаті ракети, а також літаки, забезпечуючи надійний захист міст та критичної інфраструктури.

Зеленський заявив, що не може сказати, скільки в Україні налічується таких систем на даний момент і скільки з’явиться у майбутньому.

“Але ви вже розумієте, коли є рішення на саміті НАТО щодо п’яти систем, ви розумієте, наскільки це серйозний внесок”, – додав Зеленський.

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