Щоб повністю закрити небо України, потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції назвав необхідну кількість систем Patriot. Про це розповідають “Новини України – НСН”.

“Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Patriot. З погляду структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 Patriot. Це повністю закрите небо України. Я не можу вам сказати, скільки у нас їх є, або буде”, – заявив він

Зеленський назвав необхідну кількість Patriot, щоб повністю закрити небо України

Україні потрібні системи Patriot

Зенітно-ракетний комплекс Patriot, який славиться своєю потужністю, стане ключовим доповненням до української системи протиповітряної оборони. Цей комплекс здатний збивати балістичні та крилаті ракети, а також літаки, забезпечуючи надійний захист міст та критичної інфраструктури.

Зеленський заявив, що не може сказати, скільки в Україні налічується таких систем на даний момент і скільки з’явиться у майбутньому.

“Але ви вже розумієте, коли є рішення на саміті НАТО щодо п’яти систем, ви розумієте, наскільки це серйозний внесок”, – додав Зеленський.

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