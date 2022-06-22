Збройні сили Білорусі проводять розвідку біля кордонів України – Генштаб

Поблизу українського кордону Збройні сили Білорусі проводить розвідку. Ведеться інженерне обладнання позицій

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Військові підрозділи Збройних сил Білорусі проводять активну розвідку поблизу українського кордону. Про йдеться у звіті Генштабу ЗСУ за 22 червня.

«На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону», – зазначили у Генштабі.

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