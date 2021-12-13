Заявку в кандидати на усиновлювача дитини можна буде подати на порталі «Дія»

Незабаром на порталі «Дія» можна буде подати заявку, щоб стати кандидатом в усиновлювачі дитини

Над впровадженням цього проєкту працюють фахівці Міністерства цифрової трансформації спільно з Міністерством соціальної політики.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Hromadske

Наразі щоб стати усиновлювачем, потрібно збирати паперові документи та довідки, нести їх до служб у справах дітей та довго чекати на результат. Федоров каже, що тоді втрачається дорогоцінний для дітей час. Тому відомство спрощує цей процес.

«Послуга онлайн полегшить подання необхідних документів для людей, які бажають усиновити дитину. А також прискорить перевірку документів працівниками служби у справах дітей. Крім того, послуга онлайн дозволить мінімізувати корупційну складову», — переконує міністр.

Також новий сервіс дозволить отримати онлайн-консультацію з питань усиновлення через портал «Дія». Наразі Мінсоцполітики опрацьовує пропозиції від регіонів та державних органів стосовно реалізації цього проєкту.

Федоров нагадує, що електронні послуги на порталі «Дія» реалізують у межах проєкту, який впроваджує організація UNDP Ukraine / ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.

Усиновлення дітей в Україні

Голова правління громадської спілки «Українська мережа за права дитини» Дар’я Касьянова у вересні 2021 року розповідала, що усиновлення дітей в Україні за останні п’ять років скоротилося у 2,5 рази.

За її словами, на зменшення кількості усиновлених дітей впливають зокрема соціально-економічна ситуація та пандемія COVID-19. Коронавірус перешкоджав проведенню занять для усиновителів, відвідуванню інтернатів і своєчасним судовим засіданням. Ще одна причина — завершальний етап адміністративної реформи.

Як електронні сервіси змінили життя українців у 2021 році