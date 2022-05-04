Завдання номер 1 у війні проти Росії – Зеленський розповів про цілі і ситуацію в країні

Президент України Володимир Зеленський розповів про першочергове завдання у війні проти Росії і військову ситуацію в країні

Глава держави заявив, що Росія має повернутися до кордонів до 24 лютого та повернути незаконно анексований Крим.

Про це він сказав у розмові з журналістом The Wall Street Journal. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТСН.

“Наше завдання номер 1 – відновити територіальну цілісність, відправити і дотиснути війська Російської Федерації на ті території, де вони були до 24 лютого. Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасово окупованому півострові Крим буде складно, і все ж таки, я вважаю, що ми зможемо, показавши свою міцність, а ми її демонструємо, як можемо, потім перейти на дипломатичний шлях, тому що будь-яка війна закінчується дипломатією і тому я вважаю, що нам треба витримати, витиснути максимально Росію з нашої території завдяки тієї чи іншої зброї і санкційної підтримки наших партнерів. В будь-якому випадку все одно закінчиться тим, чи іншим форматом перемовин”, – сказав Зеленський.

Скільки часу це триватиме, президент зазначив, що не може відповісти.

“Тут у мене гарантій немає. Гарантії є і впевненість в людях, впевненість в Збройних Силах, впевненість в собі, в тому, що буде перемога. Ми зараз бачимо, що ми не відступаємо. На сьогодні – це вже новий етап”, – сказав глава держави.

За його словами, українські військові тримають свої позиції.

“Десь ми на якихось територіях стоїмо заблоковані російськими війковими і технікою. Там ми чекаємо відповідну техніку, щоб вона з’явилась з нашого боку, щоб ми могли тиснути і працювати вперед. А на деяких територіях ми просуваємось вперед. Тому ні кроку назад”, – сказав глава держави.

Під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit розповів про три речі, які можуть забезпечити ефективну реакцію світу на російську агресію.

Перше – повна ізоляція агресора, передусім економічна.

Друге – достатня допомога Україні, щоб вистояти в цій війні та зберегти свободу.

Третє – відбудова зруйнованого війною.

Коли це все буде, і Росія, і кожен інший потенційний агресор побачать, що війна не допомагає нічого досягти.

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