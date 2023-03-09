Запорізька АЕС перейшла в режим блекауту – які можуть бути наслідки

Сьогодні, 9 березня на ЗАЕС виникла висока загроза аварії. Після ракетної атаки РФ по Україні Запорізька АЕС була повністю знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки

Знеструмлення Запорізької атомної електростанції може спричинити радіаційну катастрофу без своєчасного відновлення ліній живлення.

НСН з посиланням на РБК-Україна розповідає, що наразі відомо про ситуацію на ЗАЕС.

Що сталося

Вночі у четвер внаслідок чергового масованого обстрілу РФ відключилася остання лінія зв’язку Запорізької атомної станції з енергосистемою України.

Станція в Енергодарі повністю втратила зовнішнє електропостачання. Водночас, її єдина резервна лінія 330 кВ знаходиться в ремонті після пошкодження кілька днів тому.

За час російської окупації це вже шосте знеструмлення ЗАЕС.

Запорізька АЕС знеструмлена через обстріли

Запорізька АЕС перейшла в режим блекауту

Як повідомили в НАЕК “Енергоатом”, 5-й та 6-й енергоблоки ЗАЕС переведені в холодний стан, станція знаходиться в режимі блекауту.

Живлення власних потреб здійснюється від 18 дизель-генераторів. Запас палива розрахований на 10 діб. Якщо протягом цього часу відновити зовнішнє живлення станції не вдасться, може статися аварія із радіаційними наслідками для всього світу.

В “Енергоатомі” зазначають, що через окупацію АЕС та втручання в її роботу представників “Росатому”, українські фахівці обмежені у можливостях щодо підтримки ЗАЕС у режимі безпеки.

Компанія закликає міжнародне співтовариство терміново вжити заходів для виведення російських військ з території атомної станції, передачі її під повний контроль “Енергоатому” для збереження ядерної, радіаційної та фізичної безпеки об’єкта.

У чому небезпека знеструмлення ЗАЕС

Критична ситуація на ЗАЕС загрожує радіаційною катастрофою, якщо не буде проведено своєчасного ремонту ліній. В Укренерго повідомили, що готові розпочати відновлювальні роботи, як тільки з’явиться можливість.

“ЗАЕС втратила власне живлення через те, що росіяни перебили лінії, які з’єднують її з підконтрольною територією. Наші ремонтники відновлювали ці лінії вже більше 10 разів. Одну з ліній росіяни пошкодили ще на початку березня і щодня обстрілювали територію, не дозволяючи нашим бригадам підійти. Як тільки буде можливість і дозвіл військових, одразу розпочнеться відновлення”, – йдеться у коментарі компанії для ЗМІ.

При цьому в Укренерго зазначили, що знеструмлення станції ніяк не може вплинути на українську енергосистему, оскільки вироблення електроенергії на АЕС з вересня не відбувається.

Як зазначив директор спеціальних проектів НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев у коментарі РБК-Україна, така ситуація, як зараз, спостерігається на Запорізькій АЕС вже не вперше. Вона не вплине на енергосистему України, але в черговий раз будуть проблеми для самої станції.

На думку Рябцева, на АЕС достатньо дизельного палива для живлення систем охолодження.

“А щодо лінії електропередач, то її відновлять найближчим часом і це не займе ті 10 діб, на які є запаси дизеля”, – вважає він.

Реакція МАГАТЕ

У МАГАТЕ проводять термінові консультації на тлі критичної ситуації, що склалася на ЗАЕС.

Генеральний директор Агентства Рафаель Гроссі закликає співробітників МАГАТЕ взяти на себе зобов’язання захищати безпеку станції “прямо зараз”.

“Так продовжуватися не може. Я вражений самовдоволенням – що ми робимо, щоб цього не сталося? Ми – МАГАТЕ, ми покликані дбати про ядерну безпеку. Щоразу ми кидаємо кубик. І якщо ми дозволимо цьому продовжуватися і далі, то одного разу наша удача закінчиться”, – заявив Гроссі.

Керівник МАГАТЕ зазначив, що це перший випадок, коли станція втрачає живлення з 23 листопада 2022.

За його словами, ЗАЕС працює на останній лінії захисту – аварійних дизель-генераторах. Основну потужність зараз забезпечують 8 дизелів. Два із шести блоків АЕС, які були в режимі гарячої зупинки, переходять на холодну зупинку.

РФ цинічно заперечує причетність до знеструмлення станції

Російським окупантам нібито “незрозуміла причина” знеструмлення ЗАЕС. Крім того, вони звинуватили Україну в припиненні енергопостачання.

“Коротке замикання сталося на ділянці між Южно-Українською атомною станцією та Дніпровською підстанцією. Це не та лінія, яка нас безпосередньо живить, але через замикання там зупинилося живлення тут. Поки що причина нам незрозуміла”, – заявив представник “Росенрегоатома” Ренат Курчаа .

Як відомо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль через знеструмлення ЗАЕС закликав партнерів і МАГАТЕ до рішучих дій, щоб зупинити російський ядерний тероризм.

8 березня президент України Володимир Зеленський і генсек ООН Антоніу Гутерреш обговорили ситуацію на ЗАЕС. Гутерреш заявив, що ООН готова надати свої послуги посередництва у питанні демілітаризації атомної станції.

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