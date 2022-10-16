Запорізька АЕС частково перебуває під контролем “кадирівців” – ЦНС

Запорізька АЕС частково контролюється учасниками формування глави Чечні Рамзана Кадирова. На території станції розміщено їх техніку та зброю

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає NNS

“Окупанти постійно посилюють охорону на території станції, зросла кількість постів, що свідчить про те, що почуваються невпевнено. Відомо, що з недавніх пір частину станції контролює бандформування Кадирова – СОБР “Ахмат”, який розмістив свою техніку та озброєння безпосередньо у турбінних залах №1 та №2″, – зазначають у Центрі.

При цьому росіяни намагаються якнайшвидше підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми.

За даними Центру, окупанти вже почали переводити систему зберігання відпрацьованого ядерного палива на станції на російські стандарти та пристосовують ядерні реактори для використання російських паливних зборок.

Також співробітників станції змушують підписати “трудовий договір” з новоствореною російською керуючою компанією.

“У разі відмови працівникам загрожують забороною перебування на території станції. Персоналу заборонили залишати межі окупованого регіону”, – додають у Центрі.

Навіщо Росії Запорізька АЕС — пояснення експерта