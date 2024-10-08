До Ради внесли закон про заочні штрафи від ТЦК. Що відомо про нову ініціативу.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на законопроект № 12093, оприлюднений на сайті Ради.

Даний законопроєкт має назву: “Проект Закону про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Заочні штрафи від ТЦК – до Ради внесли відповідний законопроект: подробиці

Отже, як зазначається що “Повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення повістки чи відмову в отриманні буде підставою для того, аби відразу скласти постанову про «заочний» штраф”.

Відповідну ідею містить законопроект ВР 12093.

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