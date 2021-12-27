На військовий облік мають стати всі жінки працездатного віку, чиї професії входять до списку, оприлюдненого Міноборони. Чи зможуть “закосити” від армії вагітні і матері, які мають неповнолітніх дітей

У Міністерстві роз’яснили, чи ставитимуть на військовий облік жінок, які чекають на дитину, або які вже виховують малолітніх дітей. Виявилося, що і вагітні жінки, і матері малолітніх дітей також мають стати на військовий облік. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Закосити” від армії під приводом вагітності не вдасться

Вагітність і наявність малолітньої дитини – не привід для того, щоб жінка могла “закосити” від армії. Якщо її професія входить до списку, представленого Міноборони, і якщо медики не виявлять у неї серйозних проблем зі здоров’ям, то стати на облік все одно доведеться. Тим більше, що малолітні діти дорослішають, а вагітність має особливість закінчуватися.

“Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у ТЦК та СП для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини”, — йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Також у Міноборони зазначають, що постановка жінок на військовий облік в принципі така сама, як і постановка чоловіків. Усім жінкам, які мають відповідну спеціальність, дається рік на те, щоби стати на облік. Тобто вони мають знайти на це час протягом 2022 року. На облік братимуть жінок віком від 18 до 60 років.

Жінок залучатимуть до військових зборів

Після завершення періоду постановки на облік жінок залучатимуть до військових зборів і тренувань. А при влаштуванні на роботу обов’язково потрібно буде надати відповідний документ про постановку на військовий облік.

При цьому, якщо жінка, яка стоїть на обліку, змінила професію, вона має повідомити про це територіальний центр комплектування і соціальної підтримки (колишній військкомат).

У Міноборони пояснили постановку жінок на військовий облік необхідністю знати, який людський і професійний резерв має країна на випадок військових дій.

“Ми маємо бути готові, тому що ситуація зобов’язує”, – пишуть у Міноборони.

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