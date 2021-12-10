Закон про заборону пластикових пакетів набув чинності –що змінилося

З 10 грудня в Україні набув чинності закон про заборону пластикових пакетів в магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг. Заборонено безоплатне їх розповсюдження

Згідно із законом “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”, вимога про платність пакетів не поширюється на пластикові, що біорозкладаються та надтонкі для первинного пакування риби, м’яса, сипучих продуктів та льоду. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Правий берег

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів пояснили, що мета такого рішення – запобігти утворенню пластикових відходів. За словами очільника міністерства Руслана Стрільця, практика, яка запроваджується в Україні, не нова. Подібні обмеження встановили десятки країн світу.

У Туреччині протягом першого року заборони пластикових пакетів, їх використання зменшилось на 75%. В Ірландії попит на пластикові пакети знизився на 90%.

Альтернативною звичайному пластиковому пакету є біорозкладний пакет. Він розкладається від 1 до 4 місяців і не шкодить довкіллю, пояснили у міністерстві.

Наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.

На кого буде поширюватися заборона використання пластикових пакетів – стосуватиметься не всіх