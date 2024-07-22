Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

За словами очільника ГУР, вбивство Фаріон – це виклик для всього українського суспільства, а також злочин проти основоположних прав та свобод українців.

“Ця трагедія ще раз продемонструвала: ворог прагне використовувати будь-які інструменти, щоб роз’єднати нашу націю. Отже, ми не маємо права забувати, що, незважаючи на наші відмінності у політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання – священне”, – додав Кирило Буданов.

Начальник ГУР зазначив, що право на думку – фундамент для свободи, тому кожен, хто на нього зазіхає, має бути покараний.

Загинула за українську позицію – Буданов відреагував на вбивство Ірини Фаріон

“Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини та продовжуємо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави”, – уточнив він.

Вбивство Ірини Фаріон

19 липня в Ірину Фаріон стріляли біля її будинку. Куля влучила їй в голову. Громадську діячку одразу госпіталізували, але незважаючи на старання лікарів, вона померла за кілька годин.

Поки що зловмисника так і не знайшли.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські правоохоронці розглядають можливість причетності Росії до вбивства колишньої народної депутатки.

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