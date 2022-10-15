Заготівля дров на зиму – як отримати дозвіл і який штраф за самовільну вирубку лісів

В Україні триває заготівля дров на зиму. Який штраф передбачено за самовільну вирубку лісів і який дозвіл потрібно отримати

Люди, які мешкають у приватних будинках, зараз займаються заготівлею дров. Багато хто їх замовляє та чекає у черзі, щоб отримати паливо на зиму. Дрова не можна назвати дешевими, а самостійно нарубати їх у лісі не можна. Стало відомо, яке покарання загрожує українцям за такі дії.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Влада попередила, що цьогорічний опалювальний сезон може зриватися через ракетні удари рашистів по об’єктах критичної інфраструктури. Попит на дрова зростає, незважаючи на високі ціни на них.

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Сергій Власенко поінформував співвітчизників. Він нагадав, що використання лісових ресурсів можливе виключно за наявності спеціального дозволу – лісорубного дозволу чи лісорубного квитка. Таку інформацію зазначено у статті 69 Лісового кодексу України.

Наголошено, що сухі, повалені та мертві дерева або їх частини, що лежать на поверхні ґрунту, є лісовими ресурсами, що належать державі. Їх дозволено використовувати лише власникам лісів чи постійним лісокористувачам шляхом заготівлі сировини. На зазначених ділянках можна збирати лише той обсяг деревини, який вказано у лісорубному квитку.

Лісогосподарським підприємствам заборонено надавати дозвіл на виготовлення заготівлі дров без спеціального документа. Деякі ресурси можна збирати і без них. Йдеться про лісову підстилку – листя, кору, хвою і дрібні гілки.

Покарання за збирання дров у лісі

Збір сухостою, відмерлих гілок та інших частин дерева в лісі вважається незаконною самовільною заготівлею лісових ресурсів і прирівнюється до крадіжки чужого майна. За такі дії передбачено штраф 50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на 80-240 годин, виправні роботи до дворічного періоду або арешт від 6 місяців до 3 років.

За ст. 64 КУпАП “Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі та вивезення деревини, заготівлі живиці” може накладатися штраф у розмірі 102-238 грн (170-272 грн для посадових осіб).

За ст. 65 КУпАП “Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур та молодняку” передбачено штраф 510-1020 грн (2550-5100 грн для посадових осіб). За повторне порушення закону штраф збільшиться до 1020-1530 грн (10 200-15 300 грн для посадових осіб).

Стаття 65-1 КУпАП “Знищення або пошкодження полезахисних смуг та захисних лісових насаджень” передбачає штраф 510-680 грн. (1020-1530 грн). А порушення за ст. 66-1 КУпАП “Знищення або пошкодження підросту в лісах” спричинить штраф 51-102 грн (119-170 грн для посадових осіб).

Дозвіл на заготівлю дров

Кабмін затвердив порядок видачі спецдозвіл на використання лісових ресурсів. Українцям для заготівлі дров потрібно одержати лісовий (лісорубний) квиток, який надається органом виконавчої влади з питань лісового господарства, лісогосподарськими підприємствами чи постійними лісокористувачами. Їм дозволено ліквідувати захаращеність у лісі – така робота пов’язана із підвищеною небезпекою.

Лісорубний квиток можна також у додатку “Дія”. При цьому він доступний лише після того, як заготівельник сплатить нормативний збір до місцевого бюджету.

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