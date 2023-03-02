Загальна мобілізація – як підготуватися до проходження медкомісії

В Україні триває загальна мобілізація. Після отримання повістки військовозобов’язаний має пройти військово лікарську комісію (ВЛК). Як до неї підготуватися

Про те, як підготуватись до ВВК, розповідає НСН

Медикам потрібно надати максимально повну інформацію щодо стану здоров’я, якщо з ним є проблеми. Перед оглядом лікареві потрібно показати довідки про хвороби, виписки, висновки.

“Не треба розраховувати, що уважна і добра медкомісія тебе ретельно обстежуватиме і сама шукатиме, що в тебе не так зі здоров’ям. Ні. Це не їхня функція. Їхня функція якнайшвидше визначити, придатний чи ні. Тому ти маєш сам принести всі діагнози, що накопичилися в тебе, і скаржитися. Дбайте про своє здоров’я самі і акцентуйте увагу ВЛК на своїх діагнозах. Чекати, що сама ВЛК виявить таку ініціативу – не варто”, – зазначив екс-командир роти батальйону “Айдар” Євген Дикий.

Адвокат Дмитро Бузанов радить взяти з собою свою амбулаторну карту або якісь виписки з діагнозами з неї.

В Україні триває загальна мобілізація

Що потрібно зробити перед проходженням медкомісії:

приготувати документи з актуальною інформацією про стан свого здоров’я та останні дослідження хвороб;

тримати при собі документацію про хвороби – у разі доставки до ТЦК військовими та поліцією;

у разі примусу пройти “експрес”-медогляд – краще відмовитись та зареєструвати скаргу;

якщо для проходження ВЛК доставили силою – попросити пройти ВЛК в інший день, щоб показати всі документи, що підтверджують хворобу.

Є ще один варіант – самому пройти обстеження у цивільному медзакладі перед візитом до ТЦК та мати на руках висновки про хвороби.

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