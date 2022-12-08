Заборонити обстріли енергооб’єктів на міжнародному рівні – Україна звернулася до світу

Дії Росії в Україні продемонстрували необхідність переосмислити принципи захисту енергосистем у військових конфліктах. Україна пропонує на міжнародному рівні заборонити обстріли енергооб’єктів

Про це заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков на засіданні керівної ради Міжнародного енергетичного агентства, передає NNS

За його словами, потрібно запровадити принцип “екстериторіальності”: встановити заходи колективного реагування та на міжнародному рівні запровадити юридичну відповідальність за військові та терористичні дії, спрямовані проти енергетичної інфраструктури.

“Енергетична безпека є частиною глобальної системи безпеки. Це підтверджує війна Росії проти України, де ракетні атаки на енергетичні об’єкти застосовуються як частина бойових дій для отримання воєнної переваги”, – цитує Демченкова пресслужба міністерства.

Міненерго пропонує створити систему захисту від фізичного захоплення або знищення критично важливих енергетичних об’єктів.

Україна запропонувала заборонити обстріли енергооб’єктів на міжнародному рівні

“Ми маємо навчитися на цій війні та унеможливити у майбутньому атаки на критичну інфраструктуру, яка забезпечує життєдіяльність цивільних”, – сказав Демченков.

Він додав, що негайною відповіддю на російські удари по енергооб’єктах в Україні мають стати жорсткі санкції. Вони мають бути комплексними й стосуватися всіх важливих сфер.

“Російське викопне та ядерне паливо має бути заборонено на ринку всіх цивілізованих країн, російські вчені та технології – виключені зі світового співробітництва. Треба зупинити Росію”, – сказав Демченков.

З жовтня 2022 року Росія почала систематично бити ракетами по об’єктах енергетики в Україні. Станом на початок грудня було завдано вісім масованих ракетних ударів, які призвели до дефіциту електроенергії та віялових відключень на всій вільній від окупації території України.

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