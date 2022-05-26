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За якої умови в Україні повернуть держрегулювання цін на бензин та ДП

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Кабмін повернеться до держрегулювання цін на бензин та дизельне паливо, але лише після того, як припиниться дефіцит палива. Таку заяву зробив Денис Кудіна, який є заступником міністра економіки

Він наголосив, що уряд очікував збільшення цін на пальне, після скасування держрегулювання. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

При цьому Кудін зазначив, що з операторами роздрібного паливного ринку за надмірне підвищення цін будут серйозно питати. Вже зараз спеціальні групи (поліція, податкова) перевіряють АЗС, щоб виявити ті, що займаються прямою спекуляцією.

За якої умови в Україні повернуть держрегулювання цін на бензин та ДП

З операторами роздрібного паливного ринку було досягнуто домовленості, що після скасування держрегулювання вартість бензину не перевищуватиме 52 гривні за літр, а дизельного палива – 58 гривень за літр. Після цього ціни підскочили, але поки що в основному вони не перевищують ті, про які була домовленість.

Нагадаємо, серйозний дефіцит палива в нашій країні утворився наприкінці квітня, коли російські окупанти посилили удари по нафтобазах, НПЗ та залізничній інфраструктурі.

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