За якої умови в Україні повернуть держрегулювання цін на бензин та ДП

Кабмін повернеться до держрегулювання цін на бензин та дизельне паливо, але лише після того, як припиниться дефіцит палива. Таку заяву зробив Денис Кудіна, який є заступником міністра економіки

Він наголосив, що уряд очікував збільшення цін на пальне, після скасування держрегулювання. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

При цьому Кудін зазначив, що з операторами роздрібного паливного ринку за надмірне підвищення цін будут серйозно питати. Вже зараз спеціальні групи (поліція, податкова) перевіряють АЗС, щоб виявити ті, що займаються прямою спекуляцією.

З операторами роздрібного паливного ринку було досягнуто домовленості, що після скасування держрегулювання вартість бензину не перевищуватиме 52 гривні за літр, а дизельного палива – 58 гривень за літр. Після цього ціни підскочили, але поки що в основному вони не перевищують ті, про які була домовленість.

Нагадаємо, серйозний дефіцит палива в нашій країні утворився наприкінці квітня, коли російські окупанти посилили удари по нафтобазах, НПЗ та залізничній інфраструктурі.

За якої умови можуть відкритися школи в Україні з 1 вересня