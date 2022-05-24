За якої умови можуть відкритися школи в Україні з 1 вересня

В Україні з 1 вересня можуть відкритися школи, але за однієї умови. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України

В України з 1 вересня відкриються школи. Але тільки ті, які обладнані укриттями на випадок обстрілів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Ми опрацьовуємо механізми, за яких 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання в школах. Все залежить від безпекової ситуації в країні”, – каже він.

За його словами, наразі проводиться аудит шкіл на предмет того, чи є у них бомбосховища, щоб забезпечити безпеку дітей та педагогів.

“За нашими планами, відкриються ті школи, які зможуть бути забезпечені бомбосховищами. Такі школи в Україні існують”, – додав Вітренко.

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