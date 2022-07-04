За які порушення в Україні штрафуватимуть на понад 13 000 гривень

В Україні штрафуватимуть на понад 13 000 гривень за те, що раніше було безкарним.За що конкретно доведеться нести відповідальність

Тепер продавців та власників магазинів каратимуть гривнею, і чималою, за продаж пристроїв для нагрівання тютюну неповнолітнім та рекламу цих виробів. За що конкретно штрафуватимуть, і якими будуть розміри штрафів, розповіли в segodnya, посилаючись на закон 1978-ІХ, який набув чинності з 1 липня.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Причина в тому, що тепер нагрівальні пристрої для тютюну (наприклад, IQOS або GLO) прирівняні законом до тютюнових виробів. І відповідно, продавці та власники магазинів будуть нести таку саму відповідальність за порушення правил продажу цих виробів, як і за звичайні цигарки.

Що вважається порушенням і які розміри штрафів?

Порушенням вважається продаж цих пристроїв неповнолітнім (особам, які не досягли 18 років). Магазин, в якому продадуть такий пристрій неповнолітньому, змушений буде сплатити штраф у розмірі 6800 гривень. А от продавцю, який безпосередньо здійснив такий продаж, доведеться поплатитися зі своєї кишені більшою сумою: від 6800 до 13600 гривень.

Ще дорожче коштуватиме порушникам реклама таких виробів. За кожен виявлений факт такої реклами підприємцю доведеться розлучитися із сумою від 30 до 50 тисяч гривень.

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