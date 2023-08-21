За що українців можуть позбавити субсидії – пояснення ПФУ

У Пенсійному фонді розповіли, за що українців можуть позбавити субсидії на оплату комунальних послуг

Українці можуть залишитися без субсидії у випадку заборгованості, яка виникла протягом трьох місяців та перевищує 680 гривень.

Про це повідомляє НСН з посиланням на директорку департаменту Пенсійного фонду Олену Охріменко в ефірі “Суспільного”.

За що українців можуть позбавити субсидії

Олена Охріменко зазначила, що субсидію можуть скасувати, якщо у мешканців є заборгованість: “Якщо вона (заборгованість – ред.) виникла протягом трьох місяців, перевищує 680 гривень і не є погашеною”.

За словами Охріменко, в цьому випадку орган пенсійного фонду не призначає субсидію до того часу, поки людина не укладе договір про реструктуризацію, або не погасить заборгованість.

Тільки після цього буде призначено субсидію.

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Такий платіж обчислюють індивідуально. Він залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляла, що субсидії на опалювальний сезон обов’язково будуть, адже це пріоритетна допомога.

Відомо, що кількість одержувачів субсидій в Україні може збільшитись з початком осінньо-зимового сезону, оскільки суми у платіжках суттєво зростуть після включення опалення.

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