За яких умов до страхового стажу вноситься період догляду за особою з інвалідністю

У Пенсійному фонді України пояснили, за яких умов до страхового стажу зараховується період догляду за особою з інвалідністю

Про це пише прес-служба ПФУ, передає NNS

Так, у відомстві повідомили, що умови зарахування страхового стажу особам, які доглядають людей з інвалідністю, прописані у Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

При цьому йдеться про догляд за:

особою з інвалідністю І групи,

за дитиною з інвалідністю,

людиною, яка досягла пенсійного віку і потребує стороннього догляду.

У таких випадках страховий стаж зараховується, якщо людина, яка здійснювала такий догляд є працездатною, не була працевлаштована у період догляду, а також отримувала допомогу чи компенсацію від держави.

«У таких умовах період догляду враховується до страхового стажу людини, оскільки згідно зі статтею 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у цей період він є застрахованою особою. Страхувальником для нього є відповідний орган соціального захисту населення», – повідомили у ПФУ.

Також там уточнили, що якщо періоди догляду за особою з інвалідністю мали місце з липня 2000 року, то заробіток за цей період враховується у розмірі мінімальної заробітної плати.

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