У Києві чоловік відмовився підписати повістку, вручену співробітниками ТЦК та СП, і не з’явився до військкомату. Суд під час розгляду справи визнав, що повістка вважається недійсною без підпису особи, якій вона призначена.

Про хід справи та суду повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”.

Чоловік відмовився підписати повістку

Позивач був викликаний до ТЦК для призову на військову службу за мобілізацією, але в зазначений час та день не з`явився. Чоловік не повідомив про причини неявки, що підтверджується рапортом офіцера мобілізаційного відділення.

За якої умови повістка вважається недійсною – пояснення

Від отримання повістки позивач відмовився, про що було складено акт, а документ був зачитаний вголос при свідках. В той же день позивач написав заяву власноруч про те що, він відмовляється від отримання повістки.

За справою про адміністративне правопорушення була винесена постанова та накладено стягнення у вигляді штрафу 5 100 грн.

Військовозобов’язаний звернувся до суду щодо скасування штрафу.

Що вирішив суд

Суд прийняв рішення, що норми чинного законодавства вимагають, щоб повістка була вручена особисто і підписана особою, якій вона призначена. Зазначено, що інші форми запрошення, сповіщення про необхідність явки до ТЦК законодавцем не встановлені.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що начальником ТЦК не доведено в установленому порядку наявності в діях позивача обов’язку явки до ТЦК, а відтак, і складу правопорушення.

Суд адміністративний позов чоловіка про скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності задовольнив. Постанову про накладення адміністративного стягнення визнав протиправною та скасував.

Наразі справу переглядає апеляційний адміністративний суд.

Джерело: Новини LIVE.

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