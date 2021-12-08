З якого віку почнуть щеплювати дітей від COVID-19 -МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розраховує, що в Україні теж почнуть щеплювати дітей проти Covid-19. З якого віку це почнуть робити

В Україні планують вакцинувати від COVID-19 дітей з 5 років. Про це глава МОЗ розповів на всеукраїнському форумі “України 30. Саміт діти” у Києві. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Новости Ю.

“Ми вже дозволили вакцинуватися проти коронавірусної хвороби діткам віком від 12 років. Вже понад 40 тисяч дітей скористалися цією нагодою. У деяких країнах світу вже почали вакцинувати дітей старше 5 років. Я думаю, і в нас виробник вакцин швидко зареєструє зміни до інструкції, привезе відповідні препарати – це також можна буде зробити Але ми сьогодні не робимо пріоритет на масову вакцинацію проти коронавірусної хвороби саме дітей, оскільки ми зосереджені на групі ризику, людей старшого і похилого віку. Для нас це пріоритет”, – зазначив глава МОЗ.

До слова, у жовтні МОЗ України погодився з рекомендацією дозволити щеплювати дітей від коронавірусу віком 12-17 років за наявності всіх планових щеплень у підлітка.

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