З 7 грудня вісім областей та Київ виходять з «червоної» зони карантину

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті babel.ua

Таке рішення у понеділок ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки скасовується на території:

Донецької;

Дніпропетровської;

Івано-Франківської;

Луганської;

Львівської;

Одеської;

Рівненської;

Херсонської областей

Києва.

Немчінов також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Відвідувати громадські заклади на «жовтому» рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.

Таким чином, на «жовтому» рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

Вісім областей можуть вийти з “червоної” зони наступного тижня