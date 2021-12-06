З 7 грудня вісім областей та Київ виходять з «червоної» зони карантину
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті babel.ua
Таке рішення у понеділок ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Червоний» рівень епідемічної небезпеки скасовується на території:
- Донецької;
- Дніпропетровської;
- Івано-Франківської;
- Луганської;
- Львівської;
- Одеської;
- Рівненської;
- Херсонської областей
- Києва.
Немчінов також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Відвідувати громадські заклади на «жовтому» рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о.
Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.
Таким чином, на «жовтому» рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.
Вісім областей можуть вийти з “червоної” зони наступного тижня