З полиць АТБ можуть зникнути основні продукти – в чому причина

Продукти, що становлять основу щоденного раціону більшості українців, можуть зникнути з полиць торгової мережі АТБ вже найближчим часом

Торговельна мережа буде змушена тимчасово припинити продаж таких продуктів, як олія, гречка, яйця, хліб і цукор, до з’ясування питання про формування націнки на ці продукти.

Таку погрозу висловив генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков. За словами Маркова, рітейлерів до цього змушує рішення Кабінету Міністрів щодо встановлення максимальної 10%-ї торгової надбавки на роздрібні ціни основних продуктів харчування українців.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Марков вважає, що це “новорічне” рішення уряду не має жодного економічного обґрунтування. Тобто відсоток націнки був призначений чиновниками навмання без попереднього обговорення з представниками торгових мереж.

“Встановлена планка націнки не більше 10% за документом не покриває витрати операторів ринку на логістику, сезонне списання та інші операційні послуги. Отже, цілком може призвести до призупинення реалізації зазначених продуктів харчування до моменту налагодження всіх процесів та розуміння порядку їхнього ціноутворення”, – пише Марков у своєму Facebook.

Топ-менеджер АТБ вважає, що головне – це рішення уряду ніяк не усуває проблеми високих цін на продукти. Адже ціни зростають не через високі роздрібні націнки (вони якими були, такими й залишаються). Вони підвищуються через підвищення собівартості виробництва продуктів, пов’язаного з катастрофічним зростанням цін на енергоносії.

Саме у цій площині треба вирішувати проблему, переконаний Борис Марков

“До речі, багато виробників вже заявляють про неефективність цієї постанови, яка не вирішує для них базових проблем: витрати на енергоресурси, сировину тощо”, – пише Марков.

Проблему високих цін на продукт, звісно, слід вирішувати, переконаний керівник. Однак це потрібно робити виважено та комплексно, попередньо огранізувавши широкі консультації за участю влади, виробників та реалізаторів.

У коментарях до публікації Маркова відзначилося багато небайдужих громадян. Одні беззастережно з ним згодні і кажуть, що нічого іншого не чекали від “влади дилетантів”. Інші нагадують, що держрегулювання цін скасували порівняно недавно. Тому рітейлери лукавлять, коли кажуть, що їм потрібен час для переходу на нову систему ціноутворення. А треті переконані, що українській владі давно настав час переходити на позиції економічного патріотизму, і приймати рішення, виходячи з таких позицій.

“Що відбувається? Швидке заповнення мережевого ринку імпортом! Він дешевший! Скоро укр виробника не залишиться! Через це проходили Прибалтика, Словаччина, Угорщина…! Є тільки один шлях: прямі вигідні для країни контракти на енергоносії! Патріотизм!!!! Купувати російський газ по 3200 $ патріотично, а по 250 $ ні! Поки політики не припинять займатися політиканством, ми приречені! На жаль…”, – пише коментатор, що назвався виробником.

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