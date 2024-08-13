З тимчасово окупованих територій в Україну повернули ще 6 дітей разом з їхніми родинами.

Про це повідомив керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба, передають “Новини України – НСН”.

Він розповів, що цього разу вдалося повернути родини з дітьми з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

Зі слів батьків, їхніх дітей змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, щоб українці отримали російські документи. Окрім того, до родин у помешкання вривалися озброєні росіяни й проводили обшуки.

“Дякую організаціям та фондам, які допомагають повернутим дітям та їхнім родинам. Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти”, — наголосив Кулеба.

З депортації в Україну повернули ще 6 дітей із сім’ями

Депортація українських дітей

Станом на липень 2024 року Україна підтвердила незаконне вивезення 19 546 дітей. Якщо депортували вас або ваших родичів, можна звернутися до Офісу омбудсмена:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;

на гарячу лінію: 0 800 501 720;

за телефоном: 044 299 74 08.

Також у випадку депортації дитини можна заповнити онлайн-форму заяви «Повідомити про зникнення/депортацію/примусове переміщення дитини» на сайті «Діти війни».

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