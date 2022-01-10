З 1 травня тариф на газ змінять та зафіксують – якою буде вартість

Українці отримають нові тарифи на газ з 1 травня 2022 року. Їх знову зафіксують на цілий рік. Тариф на газ від Нафтогазу, як і інших компаній-постачальників, зміниться

При цьому новий фіксований тариф на газ може бути навіть нижчим за той, який побутові споживачі платять зараз. Своїми міркуваннями щодо тарифів на газ Юрій Вітренко, Голова правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія Нафтогаз України”, поділився в інтерв’ю одному зі ЗМІ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Тарифи на газ в Україні не можуть існувати окремо від європейських, каже Юрій Вітренко. Адже Україна інтегрована у європейський ринок газу. Отже, наші тарифи відповідають тій вартості газу, яка складається в Європі.

Минулий рік ознаменувався безпрецедентним зростанням цін на газ у Європі і не лише. При цьому, в Україні побутові споживачі майже не відчули підвищення ціни на газ. Вона була зафіксована ще наприкінці квітня, і з 1 травня 2021 року українці отримували газ від своїх постачальників за фіксованими тарифами.

Щоправда, наприкінці минулого опалювального сезону було сподівання, що влітку вартість газу в Європі впаде, і споживачі зможуть перейти на вигідніші місячні тарифи. Проте всупереч логіці, цей прогноз не виправдався, і ціна газу тільки з кожним днем ​​продовжувала зростати.

Як буде цього року, глава Нафтогазу не ризикує утверджувати зі стовідсотковою упевненістю.

“Це відкрите питання. Все залежить від того, що буде на ринку. Зараз є припущення, що, починаючи з квітня, ціна падатиме. Якщо дивитися на форвардні ціни на наступне літо, то вони набагато нижчі від цієї зими”, – розповів Юрій Вітренко.

Проте ситуація може змінитися будь-якого дня. Це наочно показав минулий рік. На жаль, Україна менш енергоефективна за інші європейські країни. Тому в нас витрата газу на душу населення набагато вища, ніж у Європі.

Але при цьому Україна має газ власного видобутку, що змінює ситуацію на нашу користь.

Загалом, вже ближче до кінця квітня, стануть очевидними ті чи інші тенденції на газовому ринку. Однак поки що експерти вважають, що з початку травня вартість газу впаде, принаймні, у кілька разів.

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