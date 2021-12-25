Київстар підвищує вартість послуг у лінійці тарифів Smart та підвищення їх вартості з 1 січня 2022 року

Таким чином, корпоративні клієнти мобільного оператора отримають ще більше корисних послуг для вирішення робочих завдань та спілкування з близькими. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Оновлені пакетні пропозиції стануть вигіднішими за попередні. При цьому вартість тарифу Smart буде збільшена лише на 50 грн. За ці гроші абоненти Київстар отримають додаткові 80 хвилин для дзвінків на інші мережі, які також можна використовувати і для дзвінків за кордон на популярні напрямки (Італія, Польща, Чехія, Німеччина, Росія) та збільшений обсяг МБ для доступу в інтернет.

Як відомо, нові абоненти не можуть підключитися до лінійки Smart (Smart, Smart Max, Smart Business, Smart Business). Для всіх старих абонентів Київстар з Нового року дані тарифи залишаться дійсними, тільки зміниться їхня вартість та наповнення.

З 1 січня 2022 року Київстар змінить умови користування деякими сервісами для бізнесу. Так, для всіх користувачів у середньому на 10% збільшиться вартість хвилини переадресованого дзвінка з номера 0-800, яка не змінювалася вже понад 7 років.

Зміни торкнуться вартості послуги розсилки SMS Комерційного контакт-центру – до 0,55 грн за 1 SMS. Абоненти Київстар, яких торкнуться зміни, будуть проінформовані про них у SMS-повідомленнях або електронним листом не пізніше ніж за 7 днів до їх введення.

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