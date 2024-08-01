З 1 серпня в Україні почали видавати водійські права і техпаспорт нового зразка (фото)

В Україні з 1 серпня почали видавати водійські права і техпаспорт на ТЗ за оновленими бланками. Як виглядають документи і кому не потрібно їх змінювати.

Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик, передають “Новини України – НСН”.

ВУкраїні з 1 серпня сервісні центри МВС видаватимуть оновлені бланки водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Вони матимуть додаткові елементи захисту.

За словами Миколи Рудика, на захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. Воно складається з трьох літер і шести цифр.

“Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки документів”, – сказав він.

З 1 серпня в Україні почали видавити водійські права і техпаспорт нового зразка (фото)

Начальник Головного сервісного центру МВС розповів також про ще один елемент захисту на бланках свідоцтва про реєстрацію автомобіля, які видаватимуться. Мова йде про QR-код, що розміщений у правому нижньому куті:

“Він містить посилання на онлайн-сервіс Головного сервісного центру МВС, де можна перевірити свої документи. Після сканування QR-коду на екрані з’явиться вся інформація, внесена до електронного реєстру – серія, номер документа та дані про транспортний засіб”.

У Головному сервісному центрі МВС наголосили, що всі видані раніше в сервісних центрах МВС документи залишаються дійсними і громадяни можуть продовжувати ними користуватися. Однак, за бажанням, можуть звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС та обміняти на новий зразок посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобілів.

Рудик каже, що Головний сервісний центр МВС активно співпрацює з Кіберполіцією у протидії виготовленню фальшивих документів:

“Моніторимо соціальні мережі, досить часто громадяни самостійно нам повідомляють про фейкові ресурси, які пропонують купити водійські документи. Тож усі виявлені посилання та оголошення про підроблені документи ми направляємо до Кіберполіції, яка відпрацьовує отримані дані”.

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