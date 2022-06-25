З 1 липня в Україні перерахують пенсії та збільшать податки: яких змін чекати

З Наступного місяця українцям перерахують пенсії та відновлять податки на ввезення автомобілів з-за кордону

Українців у липні очікує масштабна індексація пенсій, підвищення вартості автострахування. Крім того, Польща змінить правила для українських біженців, а росіян без віз перестануть пускати в Україну. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Індексація пенсій

Українці з липня отримають нові пенсії та допомоги. Це пов’язано з перерахунком прожиткового мінімуму для всіх категорій, проте насамперед стосуватиметься пенсіонерів. Мінімальна пенсія збільшиться із 1934 до 2027 грн. Водночас максимальну виплату збільшать із 19 340 до 20 270 грн.

Також українцям підвищать надбавку за стаж понад нормативний. За кожен наступний рік (для жінок віком від 30 років та для чоловіків від 35 років) доплачуватимуть 20,27 грн (зараз 19,3 грн).

мінімальну пенсію – із 1934 до 2027 грн;

максимальну пенсію – з 19 340 до 20 270 грн;

надбавку за наднормативний стаж – із 19,34 до 20,27 грн за рік.

Тобто, якщо у червні людина отримала пенсію у розмірі 1934 грн (наприклад, їй не вистачало стажу), то після 1 липня зможе розраховувати вже на 2027 грн.

Подорожчання автострахування

Ще одна важлива новація – з 1 липня збільшиться розмір страхових виплат з обов’язкового страхування цивільної відповідальності (ОСЦПВ). Водночас збільшиться і вартість такої страховки (очікується подорожчання на 10-20%).

Як зміниться розмір виплат:

зі 130 до 160 тис. грн у разі завдавання шкоди майну;

з 260 до 320 тис. грн у разі завдавання шкоди життю та здоров’ю (в розрахунку на одного потерпілого);

зросте і гранична сума за самостійного оформлення повідомлення про ДТП його учасниками для страхової компанії (за так званим європротоколом) – з 50 до 80 тис. грн.

Податкові нововведення: скільки доведеться платити

З 1 липня розмитнення авто знову стане платним, що дозволить зменшити розмір дефіциту держбюджету. Саму процедуру розмитнення при цьому спрощено, її можна буде пройти за допомогою застосунку «Дія». Платити доведеться ПДВ та акциз (електрокари можна буде ввезти безкоштовно).

Як розмитнити авто в «Дії»:

введіть VIN-код авто і система автоматично підрахує, скільки потрібно заплатити власнику машини;

розмір платежу буде формуватися відповідно до характеристик автомобіля: обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність;

після розмитнення в «Дії» можна буде і зареєструвати авто;

на подання документів потрібно не більше п’яти хвилин.

«Це одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі. Завдяки цифровізації всіх процесів ми усуваємо можливість маніпулювати ціною авто при розмитненні», – пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Візовий режим з Росією

Кабінет міністрів із 1 липня заборонить росіянам перетинати кордон з Україною без отримання віз. Щоправда, росіяни доти, доки Україна не відновить контроль по всій території кордонів, зможуть незаконно перетинати кордон на тимчасово непідконтрольній території.

Скасування виплат для українців у Польщі

Неприємна новина чекає на українців у Польщі. Українським біженцям з 1 липня перестануть виплачувати щоденну допомогу у розмірі 40 злотих на день (275 грн) на харчування. Ці гроші залишать для тих поляків, які приймають у своїх будинках українців. Крім того, зміняться правила при працевлаштуванні.

Також польські посадовці мають намір внести зміни щодо працевлаштування до спеціального закону про тимчасову охорону біженців з України. Зараз роботодавцю достатньо повідомити службу зайнятості протягом 14 днів з моменту прийняття на роботу такої людини. Згідно з пропозиціями уряду, тепер таке повідомлення має містити дані про робочий час іноземця та розмір оплати праці, яких роботодавець буде зобов’язаний дотримуватися.

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