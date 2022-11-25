З 1 грудня в Україні підвищать пенсії військових – як зміняться виплати

В Україні з 1 грудня зросте прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Разом з ним зростуть соціальні виплати. Зокрема підвищаться пенсії військових та членів їхніх сімей

Про це розповідає NNS

Яким буде розмір пенсій для військовослужбовців та їхніх сімей з 1 грудня:

мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 132 гривні – до 4186 грн;

мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни збільшаться на суму від 138 грн до 429 грн;

пенсії ветеранам війни та членам сім’ї загиблих чи померлих ветеранів війни зростуть на суму від 6,6 грн до 33 грн

Як зміняться пенсії військових з 1 грудня

Кадрові військовослужбовці та військовослужбовці за контрактом з 1 грудня отриматимуть пенсію у розмірі 50% від суми своєї зарплати, якщо їх стаж 20 років і більше.

Військові, що пішли у відставку за віком або станом здоров’я, отримають 55% відповідних сум грошового забезпечення. За кожний рік вислуги понад 20 років додаватиметься 3%.

Військові, які мають страховий стаж 25 років і більше, отримають 50% свого окладу, а також 1% за повний рік стажу після 25 років.

Максимальна пенсія у військовослужбовця не має перевищувати 70% сум грошового забезпечення. Цього року це сума у 20 930 гривень.

Якщо під час служби та виконання бойових завдань деякі військовослужбовці опиняються у ворожому полоні, їхні родичі мають право отримати грошову допомогу від держави.

До переліку одержувачів входять:

дружина чи чоловік взятого в полон службовця чи його повнолітні діти;

законні опікуни неповнолітніх дітей;

особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця;

його батьки в рівних частинах, якщо у військового немає дітей і не одружений.

Джерело

Кому з 1 грудня підвищать пенсії — повний перелік