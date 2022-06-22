Яку зарплату готові платити українцям на дистанційній роботі

Робота онлайн зараз дуже популярна серед українців. Тим більше, що зарплата на дистанційній роботі нічим не гірша, а часом і краща за ту, яку платять звичайним трудівникам

З початком війни в Україні багато компаній, аби не втрачати кваліфікований персонал, дозволили своїм працівникам трудитись онлайн. При цьому популярність віддаленої роботи різко зросла в нашій країні ще до війни, коли почалась епідемія коронавірусу. А тепер, коли через війну багато українців втратили свої робочі місця, попит на віддалену роботу виріс на порядок, а то й вище. Не дивно, що такі вакансії щохвилини переглядають десятки претендентів. Отже, роботодавцям є з кого обирати.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зарплата, яку пропонують на порталі Work.ua для дистанційних працівників, дуже різна: від 4 до 600 тисяч гривень. Вона залежить від характеру роботи, завантаженості, багатозадачності та, звичайно, від кваліфікації претендента. Що вища в нього кваліфікація, і що різнобічніші скіли, тим вищі можуть бути претензії з оплати праці.

Найскромніша пропозиція із зарплати для “дистанційників”, яку вдалося виявити на порталі – 1500 гривень. Така місячна платня у розмірі від 1500 до 3000 гривень пропонується smm-менеджеру, який готовий присвячувати роботі кілька годин на тиждень. В його обов’язки входитиме ведення сторінки в Instagram з написанням постів, а також із обробкою та заливкою фото- і відеоконтенту.

Ну, а найщедріше роботодавець готовий оплатити працю менеджера з продажів, який просуватиме амбітний стартап на ринку цифрових технологій. Такому профі обіцяють від 30 до 600 тисяч на місяць. Звичайно, обіцяна верхня цифра навряд чи досяжна в реальності, однак і скромніший заробіток із п’ятьма нулями вже непогано стимулює любов до роботи та ніжні почуття до начальства.

Відповідно, від фахівця, готового замахнутися на такий заробіток, потрібні такі уміння:

знання англійської мови на рівні В1;

досвід продажів від 1 року;

вік від 20 до 35 років.

Чималу зарплату на дистанційці пропонують і таким фахівцям:

менеджеру по роботі з партнерами (50–140 тис. грн);

менеджеру з продажу логістичних послуг на ринок США із вільним володінням англійською мовою (27,7-157,5 тис. грн.);

front-end-розробнику (50–120 тис. грн.);

генеральному керівнику (50–100 тис. грн.);

помічнику директора (50–100 тис. грн).

Є робота онлайн і для тих, хто не має досвіду

Роботодавці обіцяють усе розповісти і навчити – було би бажання освоїти нове ремесло. Щоправда, на таких вакансіях не потрібна висока кваліфікація і, відповідно, обіцяна зарплата набагато скромніша.

Людям без досвіду пропонують роботу онланй за такими спеціальностями:

менеджер із продажу в інтернет-магазин (15-25 тис. грн);

помічник акаунт-менеджера на Amazon (12–15 тис. грн.);

менеджер із продажу зі знанням польської мови (12-15 тис. грн);

рієлтор (8–16 тис. грн).

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