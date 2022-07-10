Якою буде зима 2022 року в Україні – прогноз від Укргідрометцентру

Середня температура січня та лютого, за останні 25 років, зросла на декілька градусів. В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде зима в Україні

Про це розповів директор Українського метеорологічного центру Микола Кульбіда в інтерв’ю для “КП в Україні”.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Як відзначив Кульбіда, ймовірність холодної зими доволі мізерна, оскільки щороку температурний режим в цю пору року, є вищим за норму.

Виключати морозні періоди все ж не варто. Однак, вони будуть короткими й на загальному періоді сезону не позначаться.

“За останні 25 років середня температура січня й лютого в Україні зросла на 2 – 2,5 градуси. А це означає, що зменшилась кількість днів із негативною середньодобовою температурою, тривалість зимового періоду скоротилася. А в окремі роки ми навіть не можемо оцінити, була зима чи ні”, – додав директор Укргідрометцентру.

Якою буде погода літом: прогноз синоптика