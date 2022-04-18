Яким буде тариф на електроенергію з 1 травня – Кабмін

Чинний тариф на електроенергію було запроваджено з жовтня 2021 року. Якою буде вартість з 1 травня 2022 року



Тариф на електроенергію, який уряд планував змінити після завершення опалювального сезону, не коригуватимуть найближчі півроку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів. Так, у відповідній ухвалі дата 30 квітня 2022 року була замінена на 31 жовтня 2022 року

Чинні тарифи було запроваджено з жовтня 2021 року. Для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину, один кіловат коштує 1 гривню 44 копійки. В Україні таку кількість електроенергії споживає близько 80% домогосподарств. Для тих, хто споживає більше, тариф – 1 гривня 68 копійок за кіловат.

Раніше було прийнято рішення, що на час воєнного стану нарахування за споживання холодної та гарячої води здійснюватиметься з урахуванням коригуючого коефіцієнта для тих споживачів, які не передавали показники лічильників або у яких такі лічильники відсутні.

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