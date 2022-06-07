Яким буде новий навчальний рік – формат навчання та зарплата вчителів

Міносвіти обговорює новий навчальний рік. Очне навчання розпочнеться лише у тих регіонах, де дозволятиме безпекова ситуація

Міносвіти почало обговорення нового навчального року у столиці та по всій країні. Після наради з міністром освіти та науки Сергієм Шкарлетом, депутати поділилися важливими уточненнями щодо нового навчального процесу восени. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

«Ми готуємося до того, щоб із 1 вересня діти могли почати навчання в очному форматі», — написала Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

За її словами, очне навчання розпочнеться лише у тих регіонах, де дозволятиме безпекова ситуація.

«Засновники навчальних закладів вже зараз працюють над тим, щоб організувати учням максимально безпечні умови, провести аудит бомбосховищ та інших укриттів, де можна буде знаходитися в разі небезпеки», — зазначила Гришина.

Також голова підкомітету зазначила, що студенти вишів, які зараз захищають країну на фронті можуть навчатися за індивідуальним графіком або взяти академвідпустку.

Не забули обговорити і питання оплати праці вчителів.

«Вчителі продовжать отримувати заробітну плату, гроші в бюджеті на це є. Освітня субвенція фінансується у повному обсязі. Щодо надбавок, які виплачуються з місцевих бюджетів — ситуація в регіонах різна. На тимчасово окупованих територіях, де на освітян здійснюється тиск, вчителі переводяться на простій з рівнем заробітної плати не менше двох третин», — написала Гришина.

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