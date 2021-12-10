Який штраф загрожує за незаконну вирубку ялинок

У грудні і січні розмір шкоди за незаконну вирубку ялинок в межах населених пунктів зросте в чотири рази, а за їх межами – в три рази. Який штраф доведеться заплатити

За незаконну вирубку ялинок доведеться заплатити великі штрафи. Про це повідомила Державна екологічна інспекція на своїй сторінці в Facebook. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Дозор.

Відзначається, що на українців чекають масові перевірки, причому не тільки в лісових масивах, а й у місцях продажу ялинок. У відомстві додали, що крім штрафу за кожне зрубане дерево доведеться ще й компенсувати шкоду, яка була заподіяна лісу. За кожну незаконно добуту ялинку правопорушники викладуть від 500 до 5 000 гривень, що залежить від її розмірів.

Громадяни за незаконну вирубку лісових культур отримають штраф у сумі від 510 до 1 020 гривень, а посадові особи – від 2 550 до 5 100 гривень.

Так, за незаконну вирубку ялин порушникам доведеться заплатити наступні суми:

Діаметр дерева до 6 см – 800 гривень.

6,1 – 10 см – 1 152 грн.

10,1 – 14 см – 1 500 грн.

14,1 – 18 см – 1 852 грн.

18,1 – 22 см – 2 200 грн.

Якщо ялинка буде незаконно вирубана за межами населеного пункту, то штраф складе:

До 10 см – 544,81 грн.

10,1 – 14 см – 959,90 грн.

14,1 – 18 см – 2 464,62 грн.

18,1 – 22 см – 5 058,96 грн.

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