Який план є в Україні у разі вторгнення РФ? – секретар РНБО

У захисті української території братимуть участь усі сфери, які можна використовувати для оборони. Про це заявив секретар РНБО

У разі вторгнення російських військ на територію України влада розробила план оборони. Про це в суботу 18 грудня заявив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв’ю на Апостроф ТБ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті SKEPTIK

За його словами, українським керівництвом прописано детальний план дій кожного відомства та структури.

“Вперше в історії країни будуть задіяні всі відомства у разі вторгнення Російської Федерації”, – зазначив Данилов.

Він наголосив, що раніше планували задіяти більш вузьку кількість фахівців. Але зараз стратегію оборони розширили.

«Раніше план оборони — це був Генштаб, Збройні сили та групи, які стосуються сектору безпеки та оборони. Цей план оборони є більш широким документом. Всі відомства, які мають до цього відношення, вже визначені як структури, які братимуть у цьому участь», — заявив він.

Данилов зазначив, що не може бути такого, що одні органи будуть залучені, «а інші дивитимуться з боку, чим усе це закінчиться».

Росія продовжує накопичувати війська поблизу українського кордону. Про це свідчать дані у соцмережах та дані супутників, йдеться у дослідженні DFRLab.

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