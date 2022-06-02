Які вимоги до ввезення валютних цінностей в Україну з-за кордону

Українці повертаються додому. Нацбанк нагадав які вимоги до ввезення валюти з-за кордону діють сьогодні



Багато українців, які виїхали за кордон через війну, ухвалюють рішення повернутися додому. Тож, Національний банк України вирішив нагадати, які вимоги до ввезення валютних цінностей з-за кордону діють сьогодні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Які правила переміщення через кордон валютних цінностей при в’їзді в Україну

Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали без письмового декларування митному органу в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 тис. євро.

Письмове декларування – форма декларування, яка передбачає повідомлення власником-громадянином у письмовій формі точних даних про валютні цінності через заповнення на кордоні митної декларації встановленої форми.

Письмове декларування здійснюється, якщо ви переміщуєте гривню, іноземну валюту та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тис. євро. У такому разі необхідно декларувати повну суму.

Чи можуть здійснювати переміщення валютних цінностей через кордон України неповнолітні особи

Неповнолітні особи мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі/вартістю, встановлених валютним законодавством. Тобто так само потрібно декларувати валютні цінності, якщо їх вартість перевищує 10 тис. євро. Письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником.

Чи є обмеження щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які можна ввозити в Україну

Такі обмеження не передбачені законодавством.

«Звертаємо вашу увагу, що нормативно-правові акти НБУ не вимагають подання підтвердних документів про зняття/придбання/обміну валютних цінностей для їхнього ввезення в Україну, тоді як при вивезенні цінностей з країни підтвердні документи надавати потрібно», – йдеться в повідомленні НБУ.

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