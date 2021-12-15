Напередодні Різдва і Нового року кількість покупців в магазинах і супермаркетах збільшується в кілька разів. Які схеми обману покупців існують, щоб реалізувати продукцію

Продавці використовують напередодні новорічних свят, щоб позбутися від залежалого товару і продуктів, термін придатності яких підходить до кінця. Щоб привернути увагу покупців, намагаються реалізувати продукцію під виглядом добрих знижок та акцій. Однак часто в таких випадках можна зіткнутися з обманом.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Продають зі знижками зіпсований товар і прострочення

Разом з якісним товаром продають “неліквід”

Такий товар можна зустріти серед акційного в період різкого зростання попиту. Адже пізніше його, мабуть, ніхто вже не купить, каже голова правління асоціації “Споживча довіра” Олена Куликова. Вона радить уважно розглядати продукцію, яку ви хочете придбати, перевірити, чи немає там якихось дефектів.

Особливо це стосується зниженої в ціні продукції або тієї, що продається по акції:

“Нещодавно під час одного з рейдів ми виявили червону рибу. Вона була з нормальним терміном придатності, а йшла по акції. Ми спочатку не зрозуміли, в чому справа. Але коли стали розглядати її дуже близько, то помітили, що там була пошкоджена упаковка. А на самій рибі була цвіль, в тій частині, де вона стикається з фольгою. Коли береш продукт, цього не видно. А насправді там є проблеми. Таку продукцію вживати в їжу не можна”.

За словами Куликової, в період передсвяткового ажіотажу супермаркети періодично “скидають” таку неліквідну продукцію, яку слід було б зовсім прибрати з полиць.

Левова частина знижок – маркетинговий хід

Іноді після знижки товар коштує навіть дорожче, ніж до неї. Крім того, іноді продавці спеціально завищують ціни, щоб потім надати “величезну знижку”. Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов розповів, що сам ставав свідком таких неймовірних цінових поступок. Приміром, одна з торгових мереж продавала сосиски зі знижкою аж у 93%! Правда, спочатку вони нібито коштували 2 тис. грн, а от по акції лише 119,90 грн.

“насправді товар скільки коштував, стільки і коштує, можливо, вони навіть трохи підняли ціну. У нас є закон, який регулює ці відносини, не просто так акції встановлюються, але за фактом буває різне. Люди також часто скаржаться на те, що цінники не збігаються, на недовагу, що пробивають більше товару, ніж людина купує”, – говорить він.

Більше прострочення і менше якості

За словами Несміянова, серйозна проблема є також з простроченою продукцією. Її можуть продавати безпосередньо або ж частково змішувати зі свіжим товаром. Якщо продукт зіпсувався, то тоді можуть зробити знижку або уцінку.

Зіткнутися з проблемами можна і на касі

Одне з найпоширеніших порушень – різниця в цінниках в торговому залі і на касі. Хоча покупці за законом мають право заплатити ту ціну, яка вказана саме в залі. З проблемами можна зіштовхнутися і при розрахунку за товар, особливо якщо ви користуєтеся готівкою.

“Магазин може бути взагалі ні при чому. Але якщо контроль не сильний, самі касири можуть спробувати вас обрахувати. Помітили обрахування – викликайте адміністратора і фіксуйте випадок. Навіть якщо ви дали 500 грн, а вам дали здачу ніби з 200 і ви вже відійшли від магазину, не переживайте. Головне, повернутися протягом кількох годин”, – каже Несміянов.

У таких ситуаціях експерт радить викликати начальника охорони, розповісти йому суть інциденту, щоб той далі переглянув записи з відеокамер. Так можна буде побачити, що робив касир, коли розраховував покупця: закинув гроші в касу або собі в кишеню.

Останнім часом через подорожчання продуктів харчування супермаркети використовують ще одну хитрість. Все частіше вказують вартість за 100 грамів, а не за упаковку, щоб ціна здавалася більш привабливою. Раніше це стосувалося тільки цукерок, сирів і ковбас на вагу, а тепер такий метод поширюється і на інші товари.

“Це чиста маніпуляція. Ми підходимо, беремо, припустимо, куряче філе або курку, бачимо ціну – 18 грн. А це за 100 грамів. Іноді ми хочемо заощадити і звертаємо увагу тільки на великі цифри, не дивимося, що написано дрібним шрифтом. Але потрібно читати весь цінник”, – каже Куликова.

Вона прогнозує, що ближче до Нового року ціни на харчі зростуть ще більше. Тому радить вже зараз придбати до святкового столу товари з тривалим терміном зберігання.

Не варто чекати, коли продаж в супермаркетах збільшаться в кілька разів. Так можна уникнути не тільки довгих черг на касах, але і розборок з акційними цінниками, які співробітники нібито не встигають поміняти.

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