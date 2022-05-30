Які повноваження має військовий патруль під час комендантської години

За три місяці війни українці вже звикли до воєнного стану. Багато хто вже звикся настільки, що почав тинятися ночами, не боячись зустріти військовий патруль. І даремно, адже люди, які патрулюють нічний порядок у місті, мають чималі повноваження

У воєнний час до складу патруля, який слідкує за порядком у комендантську годину, входять військові та поліцейські. Ця “нічна варта” має право зупиняти і перевіряти всіх, хто опинився на вулиці в нічний час.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зокрема патруль має право:

Перевірити документи у тих, хто розгулює містом у нічний час , та з’ясувати, чи має право людина перебувати на вулиці під час комендантської години.

Здійснити огляд особистих речей, транспортного засобу, багажу та вантажів, а також службових приміщень і житла, які належать затриманому.

Вилучити підозрілі предмети, виявлені у порушника комендантської години. Зокрема, вилученню підлягає вогнепальна та холодна зброя, а також підозрілі папери, записи, документи та засоби зв’язку.

Затримувати і доставляти в органи чи підрозділи поліції осіб, які вчинили правопорушення.

Якщо є необхідність – задіяти засоби зв’язку або транспортні засоби третіх осіб (за їхньою згодою) для запобігання кримінальному злочину.

Застосувати фізичну силу і навіть вогнепальну зброю при непокорі, спробі втечі та фізичному опорі патрулю.

При цьому також слід пам’ятати, що порушника комендантської години можуть притягнути до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. З адміністративних методів покарання можуть застосувати такі: штраф, громадські та виправні роботи, адміністративний арешт до 15 діб.

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