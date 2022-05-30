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Які повноваження має військовий патруль під час комендантської години

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какие полномочия имеет военный патруль

За три місяці війни українці вже звикли до воєнного стану. Багато хто вже звикся настільки, що почав тинятися ночами, не боячись зустріти військовий патруль. І даремно, адже люди, які патрулюють нічний порядок у місті, мають чималі повноваження

У воєнний час до складу патруля, який слідкує за порядком у комендантську годину, входять військові та поліцейські. Ця “нічна варта” має право зупиняти і перевіряти всіх, хто опинився на вулиці в нічний час.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Які повноваження має військовий патруль під час комендантської години

Зокрема патруль має право:

  • Перевірити документи у тих, хто розгулює містом у нічний час , та з’ясувати, чи має право людина перебувати на вулиці під час комендантської години.
  • Здійснити огляд особистих речей, транспортного засобу, багажу та вантажів, а також службових приміщень і житла, які належать затриманому.
  • Вилучити підозрілі предмети, виявлені у порушника комендантської години. Зокрема, вилученню підлягає вогнепальна та холодна зброя, а також підозрілі папери, записи, документи та засоби зв’язку.
  • Затримувати і доставляти в органи чи підрозділи поліції осіб, які вчинили правопорушення.
  • Якщо є необхідність – задіяти засоби зв’язку або транспортні засоби третіх осіб (за їхньою згодою) для запобігання кримінальному злочину.
  • Застосувати фізичну силу і навіть вогнепальну зброю при непокорі, спробі втечі та фізичному опорі патрулю.

При цьому також слід пам’ятати, що порушника комендантської години можуть притягнути до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. З адміністративних методів покарання можуть застосувати такі: штраф, громадські та виправні роботи, адміністративний арешт до 15 діб.

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