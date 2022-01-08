Які податки із зарплат очікують українців у 2022 році

В Україні підвищили мінімальну заробітну плату. Відповідно зміняться податки із зарплат українців

Зокрема, коли до 1 грудня 2022 року “мінімалка” становила 6000 грн, податки сягали 1170 грн, а тепер за мінімалки 6500 грн доведеться щомісяця повертати до бюджету 1267,5 грн. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Крім того, коли з 1 жовтня 2022 року мінімальну зарплату підвищать до 6700 грн., українці платитимуть 1306,5 грн. податків.

Які податки із зарплат заплатять українці у 2022 році

ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) – у розмірі 18%:

З 1 грудня 2021 року – 1170 грн (6500*0,18=1170);

З 1 жовтня 2022 року – 1206 грн (6700*0,18=1206).

Військовий збір (ВЗ) – 1,5%:

з 1 грудня 2021 року – 97,5 грн (6500*0,015=97,5);

з 1 жовтня 2022 року – 100,5 грн (6700*0,015=100,5).

ПДФО+ВЗ

з 1 грудня по 30 вересня віднімається загальна сума з мінімалки – 1267,5 грн;

з 1 жовтня 2022 року сума податку становитиме 1306,5 грн.

Розмір єдиного соціального внеску (ЕСВ) для фізичних осіб – підприємців також прив’язаний до “мінімалки”. З 1 січня 2022 року мінімальний розмір ЄСВ на місяць становить 1430 грн. З 1 жовтня він зросте до 1474 грн. Максимальний розмір нарахованого ЄСВ у місяць з 1 грудня 2021 року збільшено до 21 450 грн, а з 1 жовтня 2022 року становитиме 22 110 грн.

Розмір єдиного податку для ФОП першої групи на місяць у 2022 році становитиме 248,1 грн. (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня). Для ФОП другої групи податок зріс до 1300 грн (20% від “мінімалки”), для третьої групи – сума становить 5% доходу.

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