Які можуть бути причини відмови у проведенні техогляду автомобіля

В Україні запроваджується обов’язковий техогляд автотранспорту. За яких обставин СТО може відмовити у проведенні техогляду автомобіля

На початку вересня цього року Україна має відновити обов’язковий технічний огляд (ВТК) усіх легкових автомобілів, який було скасовано ще у 2011 році. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Судубно-Юридическая газета.

Причиною такого рішення є директиви, які мають бути виконані упродовж 5 років після підписання угоди з ЄС. Цей термін спливає 1 вересня 2022 року.

Повернення обов’язкового техогляду має зробити безпечнішими дороги України та зменшити аварійність.

ВТК насамперед зачепить транспортні засоби, що використовуються в комерційних цілях, проте нюанси проходження такої процедури слід знати всім водіям.

У яких обставинах СТО може відмовити у проведенні процедури «Техогляд»?

Спочатку потрібно переконатися, що СТО, яке ви вибрали для проходження ВТК, сертифіковано. Це важливо для того, щоб результати технічного огляду мали юридичну чинність.

Причини відмови у проведенні ВТК:

невідповідність зазначеної інформації у поданих документах з даними транспортного засобу, невідповідність заявлених номерних знаків з наявними на транспортному засобі, невідповідність VIN-коду в документах на ТЗ, відсутність документів необхідних для проходження техогляду (паспорт або інший документ, що засвідчує особу (у разі подання документів уповноваженою особою така особа додатково пред’являє виконавцю документ, що підтверджує його повноваження) та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Несправності автомобіля, які можуть стати причиною відмови у проведенні ВТК:

Несправність двигуна

невідповідність екологічним нормам рівня викидів шкідливих речовин

виявлене протікання рідин: олії, акумуляторної рідини або антифризу

несправний або відсутній каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів

Несправність гальмівної системи

найменша невідповідність нормам Технічного регламенту (гальма та гальмівні колодки)

Несправність світлових приладів

невідповідність вимогам ПДР фар та габаритів (тонування, плівка, колір) або їх пошкодження

Несправність двірників

неналежна робота двірників або їх відсутність

Невідповідний стан коліс

незадовільний стан шин (порізи, зношування, термін придатності), невідповідність заводським розмірам

Відсутність аптечки та вогнегасника

відсутність або неправильна комплектація аптечки, прострочені медикаменти та несправність або простроченість вогнегасника

Обов’язковий техогляд авто в Україні – скільки коштуватиме і кому проходити