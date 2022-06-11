Які 3 південні області України скасували курортний сезон

Три з чотирьох областей півдня України скасували курортний сезон. Четверта пропонує готелі з видом на басейни

Курортний сезон у 2022 році не відкриється у трьох із чотирьох областей півдня України через повномасштабне вторгнення російської армії та окупацію частини територій. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ZN,UA

Так, за повідомленням начальника відділу туризму Запорізької ОВА Євгена Коваленка рішення про скасування курортного сезону в області діятиме до припинення бойових дій в Україні.

“Для відкриття баз відпочинку необхідно виключити небезпеку життя відпочиваючих. Це можливо здійснити лише після перемоги”, – зазначив Коваленко.

Це рішення стосуватиметься не тільки потенційних туристів. Жителів прибережних територій, які зараз окуповані, також закликають утриматися від відпочинку біля моря, оскільки це є небезпечним для життя.

Щодо власників бізнесу, їх закликають фіксувати збитки.

“Власникам баз рекомендуємо фіксувати заподіяні вам збитки, у тому числі – втрачену вигоду, для того, щоб потім стягнути ці кошти з держави-терориста”, – сказав Євген Коваленко.

Влада Одеської області також попереджає, що від купання в морі нинішнього року громадянам, мабуть, доведеться відмовитися через те, що узбережжя було заміновано, щоб уникнути висадки російського військового десанту, так само як і в самому морі також плавають міни.

Як зазначив в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, на розмінування пляжів знадобиться тривалий час.

“Пляжі заміновані. Буде перемога – буде проведена робота з розмінування акваторії Чорного моря і пляжів. Тоді відпочиватимемо”, – заявив він, додавши, що узбережжя взагалі можуть захистити.

У той же час, на Миколаївщині вирішили не відмовлятися від проведення курортного сезону.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім нещодавно заявив, що Миколаївська область збирається відкривати курортний сезон, незважаючи на військовий стан, який якраз продовжили ще на 90 днів.

“Ми точно відкриватимемо курортний сезон, оскільки це дуже важливо для нашого регіону. У нас в області є багато баз та точок відпочинку, які у набагато безпечніших місцях, ніж Миколаїв. Є багато баз із басейнами, які теж мають працювати”, – зазначив Віталій Кім.

Губернатор упевнений: туристів приїде на 40% менше, ніж минулого року. І пообіцяв допомагати турбізнесу, задіяти додаткові заходи безпеки.

“Але курортний сезон у тому чи іншому вигляді буде”, – заявив Віталій Кім.

Щодо Херсонської області, вона на даний момент знаходиться або в окупації, або в зоні активних бойових дій.

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