Яке покарання передбачено за ухилення від мобілізації переселенцями

Багато чоловіків призовного віку під час війни змінили своє місце проживання. За законом, всі вони обов’язково повинні стати на військовий облік протягом семи днів після переїзду, і у разі отримання повістки з’явитися у військкомат. Яке покарання передбачено за ухилення від мобілізації

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Усі вимушені переселенці мають оформити статус ВПО, що дозволяє їм отримувати державні виплати. При зміні місця реєстрації або проживання у громадян може не бути при собі військового квитка та інших документів, але військкомати йдуть українцям назустріч.

У разі, якщо необхідні довідки втрачені, необхідно звернутися до центру комплектування та надати свої дані, які будуть використані для постановки на облік. Навіть громадяни, які не встигли оформити собі статус ВПО, також мають прийти до центру комплектування.

Комісари зазначають, що постановка на військовий облік не означає призов до мобілізації. А ось неявка до військкомату тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Переселенці, які порушують правила військового обліку, будуть покарані за ухил від мобілізації. Покарання передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Чим загрожує ухилення від служби в армії під час загальної мобілізації