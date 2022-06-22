Яка ситуація із гуманітарними коридорами на окупованих півдні і сході і чи проводиться евакуація

Ситуація із гуманітарними коридорами на окупованих півдні та сході є дуже важкою. Оскільки Росія відмовляється йти на переговори

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

При цьому, за її словами, евакуація мирних жителів все ж проводиться.

“Але нам дуже важко відкрити офіційні гуманітарні коридори. Росія не відкриває їх, відмовляє і Міжнародному Комітету Червоного Хреста, і нам де-факто. Ми зараз намагаємося із Сєвєродонецька, із заводу “Азот” відкрити. Працюємо, але так, як було раніше, коли, наприклад, з Сумщини виходило 100 тисяч людей, то зараз такого немає”, – розповіла Верещук.

Вона пояснює, що це насамперед пов’язане із геополітикою.

“Вони (окупанти – ред.) програють, тому зляться. Хочуть показати, що з Херсонської області, як вони нам відповідають, немає охочих виїхати. Я запитувала, чи пробували вони відкрити коридор, аби подивитися, чи є охочі чи їх немає. Звичайно, що вони є”, – зазначає Верещук.

Це, як додає глава Мінінтеграції, це стосується й Запорізької області: Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Пологи, Оріхів.

“Люди дуже хочуть виїхати. Вони всі дзвонять, але Росія розуміє, що її не приймають, не сприймають на цих територіях, тому якщо люди ще й виїдуть, то їй взагалі нічого буде робити. Вони спеціально утримують людей та намагаються їх зламати, схилити на колаборантство, щоб нав’язати свої правила, змусити жити за їхніми правилами”, – каже Верещук.

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