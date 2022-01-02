Українцям пояснили яка різниця між страховим та трудовим стажем та як це впливає на розрахунок пенсії

Багато українців плутають поняття трудового та страхового видів стажу, на основі яких відбувається нарахування пенсійних виплат. Також люди не розуміють, чому за один із зазначених видів стажу необхідно платити гроші. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

В Україні до кінця 2003 року існував лише трудовий стаж, дані про період, який пропрацював, заносилися до трудової книжки кожного працівника підприємства чи організації. Тому паперова трудова книжка – це був єдиний документ, який підтверджував наявність трудового стажу в людини.

З 1 січня 2004 року в українському законодавстві з’явився новий термін “страховий стаж”, який діє досі. Страховий стаж зараховується лише у тому випадку, якщо роботодавець чи сам працівник сплачує страхові внески до Пенсійного фонду України.

Таким чином, весь стаж, який був зароблений до 1 січня 2004 року, вважається трудовим, а після зазначеної дати – це вже страховий стаж, але лише у випадку, якщо були сплачені страхові внески до ПФУ. Трудовий стаж, який було придбано у 2004 році, зараховується до страхового стажу.

У зв’язку із плановою пенсійною реформою, що впроваджується в Україні, щороку посилюються вимоги до страхового стажу. До кінця 2021 року, щоб отримати право вийти на заслужений відпочинок та отримувати пенсію, в українців мало бути 28 років страхового стажу.

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