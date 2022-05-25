Як змінився курс долара, і в яку валюту переводити свої заощадження

Курс валют в Україні останні кілька днів піднімався до рекордних показників. Після скасування НБУ валютних обмежень для українських банків вони відразу ж підняли курс долара та євро. 25 травня ситуація змінилася, і гривня почала зміцнюватися

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, курс долара в банках у середу в середньому становить 37,00 грн/дол, тоді як у вівторок долар місцями коштував до 37,5 грн/дол. Курс англійського фунта стерлінга також трохи опустився – до 36,56 гривні (за курсом НБУ). Проте, на чорному ринку курс фунта сягнув уже 45 грн/фунт.

Євро та злотий продовжують зростати в ціні щодо української гривні. Офіційний курс злотого зупинився на рівні 6,81 гривні за злотий. Це на 6 копійок більше, ніж на день раніше. На чорному ринку злотий продають за 8,3 грн. Європейська валюта 25 травня зупинилася на рівні 29 грн/євро.

До 21 травня курс валют не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%. Проте Нацбанк зняв це обмеження, дозволивши банкам та обмінникам визначати свій курс.

За словами експертів фінансового ринку, гривня і надалі знецінюватиметься, тому поки ще не пізно, українцям потрібно переводити свої заощадження в іноземну валюту. Курс долара вже перевищив курс євро, і складно передбачити, як поводитимуться банки далі. У будь-якому випадку, вам обирати, в яку валюту переводити свої грошові запаси, поки вони не перетворилися на мильну бульбашку.

Курс валюти в Україні продовжує зростати –яка ситуація на ринку