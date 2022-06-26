Як збільшити шанси на виживання під час артобстрілу чи атаки

Війна в Україні продовжується, і в багатьох регіонах люди перебувають в умовах постійних артобстрілів. Експерти дали цінні поради, як збільшити шанси на виживання під час артобстрілу чи бомдардування з боку російських окупантів

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В приміщенні

Мешканцям приватних будинків треба закласти вікна мішками, наповненими піском. Така барикада врятує вас від уламків, якщо поряд розірветься снаряд. Вікна повинні бути закритими – заклейте їх скотчем і посуньте до них шафи. Найбільш безпечне місце у квартирі – ванна або інша внутрішня кімната без вікон.

Мешканцям багатоквартирних будинків не радять спускатись у підвали. Вони не призначені для укриття, до того ж у паніці ви витратите час на переміщення разом із сусідами. При завалі шансів урятуватися мало – і “притулок” може перетворитися на братську могилу.

При бомбардуванні можна лягти на підлогу в коридорі, ванній або сходовому майданчику. Снаряди можуть прилетіти як у верхні, і у нижні поверхи. Постарайтеся відволікти психіку, рахуючи до 100 – це трохи заспокоює.

На вулиці

Бомбіжка на відкритій місцевості більш небезпечна. Потрібно впасти на землю, заплющивши очі та вуха. Рот при цьому має бути відкритим, щоб уникнути контузії. Якщо вона сталася, слух зазвичай повертається протягом тижня.

Рахуйте секунди від залпу до падіння снаряду і після прильоту відразу тікайте в укриття. Ним може стати каналізаційний люк, траншея, канава або бомбосховище.

При артобстрілі категорично заборонено ховатися біля вікон, автомобілів, вітрин, коробок та ящиків, а також біля висотних будівель. Вас може завалити цеглою чи бетонними плитами, придавити купою металу чи поранити уламками битого скла.

За наявності вогнищ займання, викликайте пожежників. Снаряди, що не розірвалися, не можна намагатися знешкодити самостійно – викликайте співробітників МНС.

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