Останній дзвінок 2022 може переноситися через велику перерву в навчанні – як закінчиться навчальний рік в умовах війни

Кінець навчального року – це завжди складний період для шкіл. Але цього року останній дзвоник пройде в умовах війни. Коли закінчиться нинішній навчальний рік, і як випускникам виставлятимуть оцінки цього року NNS дізнався з повідомлення на сайті УНІАН.

Як працюють школи під час війни

Як повідомляє міністр освіти Сергій Шкарлет, на початку травня школи в 14 областях України навчаються дистанційно, в 4 областях – частково дистанційно і очно, ще в 7 областях – частково дистанційно або навчання призупинено. 88 тисяч дітей-переселенців долучилися до навчання в інших областях. 102 освітніх заклади повністю знищені через війну.

Коли закінчиться навчальний рік

Останній дзвоник у школах України має прозвучати 27 травня 2022 року. Однак дату закінчення навчального року кожен заклад встановлює самостійно. Школам рекомендовано закінчити семестр до 1 червня, але через війну терміни можуть змінюватися. У деяких школах через велику перерву в заняттях навчання може тривати влітку, щоб покрити всю програму.

Заходи з нагоди останнього дзвоника можуть бути проведені там, де це безпечно.

Навчальний рік 2022: як виставлятимуть оцінки та видаватимуть атестати

Оцінювання проходитиме за звичайною процедурою в тих школах, де вціліли документи. Якщо частина документів пропала, то оцінки будуть виставляти за результатами останнього семестру, про який є відомості. Якщо всі документи втрачені або знищена вся школа, учням виставлять оцінки за результатами письмової контрольної.

Якщо дитина деякий час навчалася за кордоном або в іншій школі, в атестаті будуть враховані всі оцінки, отримані нею в навчальному закладі.

Якщо дитина не мала можливості вчитися або більше половини уроків проводилися в дистанційному форматі, то вчителі будуть оцінювати предмет не в балах, а словами “зараховано/не зараховано”.

Видавати атестати будуть приблизно в другій половині червня. Якщо документ про освіту втрачено, можна звернутися в школу з проханням видати дублікат. Діти з окупованих територій по можливості можуть приєднатися до будь-якої онлайн-школи і отримати атестат там.

Як оформитись у нову школу й отримати атестат в умовах війни