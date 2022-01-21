Як відновити трудовий стаж під час втрати документів

Із 2004 року в Україні діє електронна система обліку. Але як вчинити, якщо втрачені документи і потрібно відновити трудовий стаж

У випадках, коли втрачено документи та неможливо точно встановити робочий стаж громадянина, слід звертатися до суду. Такі рекомендації надав екс-міністр соцполітики України Павло Розенко обговорюючи питання пенсій на телеканалі «Київ». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Екс-чиновник розповів, як не залишитися без пенсії та не втратити напрацьований стаж.

«У нас сьогодні немає такого поняття, як трудовий стаж. Ми говоримо лише про страховий стаж, тобто час, коли людина або роботодавець сплачував страхові внески до Пенсійного фонду. Трапляються випадки, коли в Пенсійному фонді відсутня ця інформація з різних причин. Наприклад, люди працювали на окупованих територіях. Або «загубився» стаж за період до 2002 року. Тому що з 2004 року в Україні запрацювала електронна система обліку», – наголосив Розенко.

За словами екс-міністра, якщо людина виявила такий «недолік», слід звернутися, по-перше, до Пенсійного фонду, який має повноваження робити запити до роботодавців або їхніх наступників.

Якщо підприємства ліквідовані та знайти бухгалтерські документи неможливо, то єдиний варіант – звернутися до суду. Як правило, у таких ситуаціях, за словами Розенка, суд ухвалює рішення на користь громадянина.

Яка різниця між страховим та трудовим стажем – як це впливає на розрахунок пенсії

Період догляду за дітьми – чи входить він до стажу для отримання пенсії