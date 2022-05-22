Як в Україні під час війни діють карантинні правила – це важливо

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про те, як в Україні під час війни діють карантинні правила і протиепідемічні норми
Як і на все в нашій країні, повномасштабна війна також вплинула і на протиепідемічні заходи, повідомляють у МОЗ.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд».
На час дії воєнного стану ситуація наступна:
- рівні епіднебезпеки не застосовуються;
- масковий режим є рекомендованим;
- потреба у наявності COVID-документів для користуваннями послугами ресторанів, закладів культури, спортзали та інших скасована;
- відсторонення від роботи працівників, які обов’язково повинні мати щеплення проти коронавірусу призупинено;
- потреба у наявності COVID-документів для поїздок між регіонами теж скасована.
Карантинні правила і протиепідемічні норми
Як і до 24 лютого, так і зараз у МОЗ закликають не створювати додаткове навантаження на лікарів, які вже третій рік працюють на фронті: спершу лікуючи хворих на COVID-19, а зараз – рятуючи поранених внаслідок бойових дій.
Бережіть себе, за можливості уникайте великих скупчень людей та носіть маску.
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