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Як українці можуть отримати компенсацію за пошкодження земельних ділянок під час війни

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как получить компенсацию за разрушение земельного участка

Українці можуть отримати компенсацію не лише за зруйноване під час війни житло, а й за пошкодження земельних ділянок

Юристи розповіли, як працює ринок землі під час війни, та що потрібно зробити, щоб вам відшкодували збитки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Багато власників сільськогосподарських земель зіштовхнулися із проблемою пошкодження своїх ділянок. Для того, щоб у майбутньому розраховувати на компенсацію матеріальних збитків, потрібно зібрати максимальну кількість доказів.

Як українці можуть отримати компенсацію за пошкодження земельних ділянок під час війни

Пошкодження потрібно зафіксувати на фото та відео. У цьому вам допоможуть ДСНС, поліція, працівники Держгеокадастру. Все залежить від того, в якому регіоні та від чого відбулися пошкодження землі — приліт ракети, вибухи мін або розлив палива.

Після того, як пошкодження землі зафіксовано, потрібно провести оцінку. Достатньо взяти нормативно-грошову оцінку. Також можна замовити оцінку у приватного експерта, який має право оцінювати земельні ділянки.

У законі, який визначає черговість виплати компенсацій за зруйноване житло, сказано, що першими такі компенсації мають отримати військові та їхні сім’ї, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю. Щодо компенсації за пошкоджені землі, то чіткого порядку виплат ще немає.

Українці отримають компенсацію за втрачене житло під час війни, але є додаткові умови

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